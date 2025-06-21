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РФ вдарила по Херсону: ворожі снаряди пошкодили будинки, є поранена

Субота 21 червня 2025 09:20
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РФ вдарила по Херсону: ворожі снаряди пошкодили будинки, є поранена Фото: Росія обстріляла Херсон, снаряди влучили у житлові будинки (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вночі армія РФ обстріляла житлові будинки в Херсоні. Поранено жінку, пошкоджено кілька квартир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської міської військової адміністрації.

У ніч проти 21 червня російські війська вдарили по житлових кварталах Херсона. Під обстріл потрапив Центральний район міста.

Як повідомляє місцева влада, внаслідок ворожих "прильотів" пошкоджено багатоквартирні будинки: у квартирах вибито шибки, понівечено балкони, дахи та фасади.

Один зі снарядів влучив у помешкання, де перебувала 85-річна жінка.

Постраждалу госпіталізували у стані середньої тяжкості. У неї діагностували черепно-мозкову травму, контузію, вибухову травму та поранення ноги.

Удари РФ по Херсону

Херсон щоденно страждає від російських атак, адже місто й досі перебуває в зоні досяжності ворожої артилерії. Правобережну частину Херсонщини Збройні сили України звільнили восени 2022 року, однак лівобережжя області залишається під окупацією Росії. Ще окупанти активно використовують дрони.

Нагадаємо, що 17 червня 12 людей потрапили під удари російських безпілотників у Херсоні. Всі вони отримали поранення та були направлені до лікарні.

Крім того, 11 червня у Херсоні внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ постраждали двоє мирних мешканок. Як повідомляли у Херсонській ОВА, близько 04:00 окупанти вдарили по Шуменському мікрорайону.

Також 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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Російська Федерація Херсон Війна в Україні
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