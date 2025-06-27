РФ ударила по энергообъекту на Херсонщине, в регионе возможны длительные отключения света

Удары РФ по Херсону

Стоит напомнить, что Херсон и близлежащие населенные пункты ежедневно находятся под огнем из-за близкого расположения к линии фронта. Город и область регулярно подвергаются артиллерийским и авиационным обстрелам, атакам дронов и сбросу авиабомб, особенно по прифронтовым районам, где расстояние до оккупированного левобережья Днепра составляет всего несколько километров.

Так, 26 июня, в Херсоне дроны армии оккупанта умышленно атаковали частную застройку в Корабельном районе.

23 июня российская армия нанесла удар по критической инфраструктуре Херсона и повредила газовую сеть.

А в ночь на 21 июня под обстрел попал Центральный район города. Тогда были повреждены многоквартирные дома: в квартирах выбиты стекла, изуродованы балконы, крыши и фасады.

Перед тем в Херсоне 12 человек попали под удары российских беспилотников. Все получили ранения и были направлены в больницу.

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