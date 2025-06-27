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Росіяни вдарили по важливому енергооб’єкту на Херсонщині

П'ятниця 27 червня 2025 14:50
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Росіяни вдарили по важливому енергооб’єкту на Херсонщині Фото: Росіяни вдарили по важливому енергооб’єкту на Херсонщині
Автор: Ірина Глухова

27 червня російські війська вдарили по важливому енергетичному обʼєкту у Херсонській області. Влада закликала місцевих жителів підготуватися до тривалих відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний обʼєкт", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок удару виникли масштабні проблеми з енергопостачанням, деякі громади залишилися повністю без світла. Фахівці екстрено виїхали на місце події й намагаються оцінити масштаби пошкоджень.

"Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла. Енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію", - додав глава ОВА.

Удари РФ по Херсону

Варто нагадати, що Херсон та прилеглі населені пункти щодня перебувають під вогнем через близьке розташування до лінії фронту. Місто та область регулярно зазнають артилерійських та авіаційних обстрілів, атак дронів і скидання авіабомб, особливо по прифронтових районах, де відстань до окупованого лівобережжя Дніпра становить усього кілька кілометрів.

Так, 26 червня, у Херсоні дрони армії окупанта навмисне атакували приватну забудову в Корабельному районі.

23 червня російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі Херсона та пошкодила газову мережу.

А у ніч проти 21 червня під обстріл потрапив Центральний район міста. Тоді було пошкоджено багатоквартирні будинки: у квартирах вибито шибки, понівечено балкони, дахи та фасади.

Перед тим у Херсоні 12 людей потрапили під удари російських безпілотників. Всі отримали поранення та були направлені до лікарні.

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Херсон Війна в Україні Відключеня світла
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