РФ ударила по энергообъекту на Херсонщине, в регионе возможны длительные отключения света
27 июня российские войска ударили по важному энергетическому объекту в Херсонской области. Власти призвали местных жителей подготовиться к длительным отключениям света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
"Накануне Дня Конституции россияне решили погрузить Херсонщину в темноту, атаковав важный энергетический объект", - говорится в сообщении.
В результате удара возникли масштабные проблемы с энергоснабжением, некоторые общины остались полностью без света. Специалисты экстренно выехали на место происшествия и пытаются оценить масштабы повреждений.
"Прошу жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", - добавил глава ОГА.
Удары РФ по Херсону
Стоит напомнить, что Херсон и близлежащие населенные пункты ежедневно находятся под огнем из-за близкого расположения к линии фронта. Город и область регулярно подвергаются артиллерийским и авиационным обстрелам, атакам дронов и сбросу авиабомб, особенно по прифронтовым районам, где расстояние до оккупированного левобережья Днепра составляет всего несколько километров.
Так, 26 июня, в Херсоне дроны армии оккупанта умышленно атаковали частную застройку в Корабельном районе.
23 июня российская армия нанесла удар по критической инфраструктуре Херсона и повредила газовую сеть.
А в ночь на 21 июня под обстрел попал Центральный район города. Тогда были повреждены многоквартирные дома: в квартирах выбиты стекла, изуродованы балконы, крыши и фасады.
Перед тем в Херсоне 12 человек попали под удары российских беспилотников. Все получили ранения и были направлены в больницу.
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