Росіяни вдарили по рятувальникам у Сумській області: виникла пожежа

Удари РФ по Сумам та області

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення наносять удари по Сумам і області з використання артилерії, дронів та ракет.

Так, російський дрон атакував центральний ринок у Сумах ввечері 15 серпня. При цьому в Міністерстві оборони Росії заявили, що вони нібито не атакували Суми та інші українські міста.

Також нещодавно ворог атакував Сумський державний університет. Внаслідок обстрілів ракетою та дронами один із корпусів зруйновано, ще один пошкоджено. Також у місті було пошкоджено житлові будинки – у двох п’ятиповерхівках вибило вікна та зруйнувало балконні рами.

Окрім того, ворожий дрон 10 серпня вдарив по Сумській ОВА. В результаті атаки адмінбудівля зазнала пошкоджень.