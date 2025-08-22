Россияне ударили по спасателям в Сумской области: возник пожар

Удары РФ по Сумам и области

Российские войска с начала полномасштабного вторжения наносят удары по Сумам и области с использование артиллерии, дронов и ракет.

Так, российский дрон атаковал центральный рынок в Сумах вечером 15 августа. При этом в Министерстве обороны России заявили, что они якобы не атаковали Сумы и другие украинские города.

Также недавно враг атаковал Сумской государственный университет. В результате обстрелов ракетой и дронами один из корпусов разрушен, еще один поврежден. Также в городе были повреждены жилые дома - в двух пятиэтажках выбило окна и разрушило балконные рамы.

Кроме того, вражеский дрон 10 августа ударил по Сумской ОГА. В результате атаки админздание получило повреждения.