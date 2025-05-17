Росіяни вдарили по рейсовому автобусу в Сумській області, є постраждалі

Російські загарбники завдали ударів по пасажирському автобусу в Сумській області недалеко від міста Білопілля. В результаті атаки відомо про постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Сумську обласну військову адміністрацію.
"Ворог вдарив по цивільному транспорту. Постраждали пасажири", - йдеться в дописі ОВА на Telegram-каналі вранці 17 травня.
В адміністрації розповіли, що постраждалим вже надається медична допомога.
Також в ОВА зазначили, що на місце події "терміново виїхали медики та рятувальні служби".
"Уточнена інформація - згодом", - додали в ОВА.
Зазначимо, що у Сумській області триває евакуація мешканців двох населених пунктів біля кордону з РФ через постійні ворожі обстріли. Йдеться про міста Білопілля та Ворожба.
В Сумській райдержадміністрації 5 травня закликали мешканців цих міст "терміново евакуюватись в безпечне місце". В адміністрації також інформували, що евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок.
Додамо, 8 травня в "Укрзалізниці" розповіли про зміни маршрутів частини поїздів у Сумській області через загрозу безпеці у районах Білопілля та Ворожби. Йдеться про приміські поїзди.
Нагадаємо, 5 травня російські терористи масовано обстріляли Білопільську та Ворожбянську громади Сумської області. Внаслідок атаки загинули 3 особи, ще 7 були поранені, серед них 16-річний підліток. Протягом доби стало відомо, що кількість жертв виросла.
Також повідомлялося, що 8 травня росармія завдала авіатурів по Білопільській громаді в Сумській області, і тоді постраждала жінка, яку рятувальники витягли з-під завалів.
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