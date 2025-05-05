Мешканців двох міст в Сумській області закликають терміново виїжджати

У Сумській області просять терміново евакуюватися мешканців двох населених пунктів біля кордону з Росією - Білопілля та Ворожби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Сумської РДА Михайла Мельника.

"Важливо, якщо ви евакуювались самостійно, в м. Суми, вул. Ковпака 7 працює евакуаційний транзитний центр, на якому можна зареєструватися на грошову допомогу, статус ВПО та можливість найти житло", - додав глава РДА.

За його словами, записатися на евакуацію можна цілодобово.

"Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись в безпечне місце! Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00", - написав Мельник.

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські військові готуються до того, що Росія може наприкінці весни - на початку літа посилити наступальні дії на більшості напрямків фронту.

За даними джерел РБК-Україна, українське командування припускає, що Росія може почати наступальні дії у прикордонні Сумської та Харківської областей.

Водночас у Сумській ОВА повідомили, що російські війська продовжують спроби створити буферну зону на території Сумської області, проте суттєвого успіху не мають.

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