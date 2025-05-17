Россияне ударили по рейсовому автобусу в Сумской области, есть пострадавшие

"Враг ударил по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры", - говорится в заметке ОВА на Telegram-канале утром 17 мая.

В администрации рассказали, что пострадавшим уже оказывается медицинская помощь.

Также в ОВА отметили, что на место происшествия "срочно выехали медики и спасательные службы".

"Уточненная информация - позже", - добавили в ОВА.

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