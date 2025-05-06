Росія посилила удари по Сумській області: зросла кількість загиблих і поранених
Росія посилила обстріли двох громад у Сумській області, що призвело до нових жертв серед мирного населення. За останню добу в результаті атак загинули вже п’ять людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Олега Григорова, яку наводить Сумська обласна адміністрація.
За інформацією очільника ОВА, росіяни завдають все більше ударів по Білопільській і Ворожбянській громадах Сумської області. Через постійні атаки кількість загиблих і поранених жителів у цих районах зросла.
"Кількість загиблих за минулу добу, на жаль, зросла до пʼяти цивільних. Також поранені 8 людей, серед них 16-річний хлопець, у нього гостра реакція на стрес", - розповів Григоров.
Вчора повідомлялося, що внаслідок атак загинули три людини, ще семеро отримали поранення, серед них підліток
Очільник ОВА додав, що наразі в області допомагають евакуюватися жителям громад, які хочуть покинути небезпечні райони. Зокрема, у Сумах функціонує хаб, де евакуйованим допомагають з житлом, люди за потреби можуть отримати первинну медичну допомогу, гуманітарну допомогу, оформити статус ВПО та подати документи на виплати.
"Прошу всіх, хто перебуває на цих територіях, не зволікати і евакуюватися в безпечні місця", - наголосив Григоров.
Обстріли громад Сумщини
Нагадаємо, 5 травня російські окупанти активізували обстріли Білопільської та Ворожбянської громад Сумської області, що призвело до жертв серед мирного населення.
Ворог застосовував різноманітні види озброєння, включаючи РСЗВ, міномети та авіабомби, пошкодивши цивільну інфраструктуру.
Евакуація з двох міст
Додамо, що раніше голова Сумської РДА Михайло Мельник також закликав жителів міст Білопілля та Ворожба терміново евакуюватися. Місцева влада організувала евакуацію для мешканців, плануючи вивезти понад 500 осіб.
При цьому президент України Володимир Зеленський попереджав про плани Росії наступати в Сумській, Харківській та Запорізькій областях.
За інформацією джерел РБК-Україна, Росія може посилити свій наступ там наприкінці весни або на початку літа.
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