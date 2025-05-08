Через загрозу обстрілів "Укрзалізниця" змінює маршрути електричок на Сумщині: деталі

"Укрзалізниця" змінює маршрути частини поїздів у Сумській області через загрозу безпеці. Йдеться про приміські поїзди. Пояснили також, як курсують поїзди далекого сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар "Укрзалізниці" під одним із дописів у Facebook.

З 10 травня деякі приміські поїзди на Сумщині курсуватимуть за новими маршрутами. Причина - загострення безпекової ситуації у районах Білопілля та Ворожби. В "Укрзалізниці" наголошують, що життя і здоров’я пасажирів та працівників залізниці - в пріоритеті.

Тимчасові зміни стосуються трьох маршрутів:

№6101 та №6105 курсуватимуть "Путивль - Бахмач" (раніше - Ворожба - Бахмач);

№6102 курсуватиме "Бахмач - Путивль" (раніше - "Бахмач - Ворожба");

№6103/6104 "Путивль - Конотоп - Путивль" (раніше - "Ворожба - Конотоп - Ворожба").



Коментар "Укрзалізниці" (скриншот: РБК-Україна)

Рух поїздів далекого сполучення, зокрема "Суми - Київ", наразі не змінюється і відбувається у штатному режимі.

"Ми працюємо в тісній координації з військовими та цивільно-військовою адміністрацією, щоб забезпечити максимально безпечне сполучення", - зазначили в Укрзалізниці.

З міркувань безпеки компанія не розкриває всіх заходів, однак запевняє: пасажири можуть почуватися в безпеці під час подорожей.



Коментар "Укрзалізниці" (скриншот: РБК-Україна)