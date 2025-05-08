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Через загрозу обстрілів "Укрзалізниця" змінює маршрути електричок на Сумщині: деталі

Четвер 08 травня 2025 15:16
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Через загрозу обстрілів "Укрзалізниця" змінює маршрути електричок на Сумщині: деталі Фото: Поїзд "Укрзалізниці" (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" змінює маршрути частини поїздів у Сумській області через загрозу безпеці. Йдеться про приміські поїзди. Пояснили також, як курсують поїзди далекого сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар "Укрзалізниці" під одним із дописів у Facebook.

З 10 травня деякі приміські поїзди на Сумщині курсуватимуть за новими маршрутами. Причина - загострення безпекової ситуації у районах Білопілля та Ворожби. В "Укрзалізниці" наголошують, що життя і здоров’я пасажирів та працівників залізниці - в пріоритеті.

Тимчасові зміни стосуються трьох маршрутів:

  • №6101 та №6105 курсуватимуть "Путивль - Бахмач" (раніше - Ворожба - Бахмач);
  • №6102 курсуватиме "Бахмач - Путивль" (раніше - "Бахмач - Ворожба");
  • №6103/6104 "Путивль - Конотоп - Путивль" (раніше - "Ворожба - Конотоп - Ворожба").

Через загрозу обстрілів &quot;Укрзалізниця&quot; змінює маршрути електричок на Сумщині: деталі
Коментар "Укрзалізниці" (скриншот: РБК-Україна)

Рух поїздів далекого сполучення, зокрема "Суми - Київ", наразі не змінюється і відбувається у штатному режимі.

"Ми працюємо в тісній координації з військовими та цивільно-військовою адміністрацією, щоб забезпечити максимально безпечне сполучення", - зазначили в Укрзалізниці.

З міркувань безпеки компанія не розкриває всіх заходів, однак запевняє: пасажири можуть почуватися в безпеці під час подорожей.

Через загрозу обстрілів &quot;Укрзалізниця&quot; змінює маршрути електричок на Сумщині: деталі
Коментар "Укрзалізниці" (скриншот: РБК-Україна)

Що відбувається в Білопіллі та Ворожбі

Останніми днями російські війська посилили обстріли прикордонних районів Сумщини. Росія 5 травня масовано обстріляла Білопільську та Ворожбянську громади на Сумщині - загинули троє людей, ще семеро поранені, серед них 16-річний підліток. Влада закликає до евакуації, наступного дня планували вивезти понад 500 людей. Протягом доби стало відомо, що кількість жертв виросла.

8 травня росіяни продовжують завдавати авіаудари по Білопільській громаді у Сумській області, попри оголошене Кремлем "перемир’я" на 9 травня. Постраждала жінка, яку рятувальники витягли з-під завалів.

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