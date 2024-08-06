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Росіяни вдарили ракетою по Сумському району, атакували інфраструктуру

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 6 серпня, російські терористи здійснили ракетну атаку проти Сумського району. Вдарили по інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

"Попередньо, без жертв. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожого удару уточнюються", - пише ОВА. 

Цивільних закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

Варто додати, що у Сумській області повітряну тривогу оголосили ще о 11:10. 


Фото: карта повітряних тривог станом на 15:04 (alerts.in.ua) 

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали о 14:40 про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, а о 15:00 - про керовану авіаційну бомбу (КАБ) в напрямку Сум. 

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. 

Обстріли України 

У ніч на 6 серпня російські терористи застосували проти України: 

  • чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, які були запущені із Воронезької області; 
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59, які були запущені  над акваторією Азовського моря; 
  • 16-ма ударними БпЛА типу Shahed. 

Загалом протиповітряна оборона (ППО) України, під час захисту, знищила 19 об'єктів, серед яких 15 БпЛА.  

Також близько о 10 ранку росіяни завдали удару по центральному району Харкова. Наразі відомо про 8 постраждалих

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