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Удар "Іскандером" по центру Харкова: кількість постраждалих зросла (фото, відео)

Харків, Вівторок 06 серпня 2024 13:29
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Удар "Іскандером" по центру Харкова: кількість постраждалих зросла (фото, відео) Фото: наслідки удару ракетою Іскандер по центру Харкова 6 серпня (t.me/synegubov)
Автор: Ярослава Борзова

Сьогодні окупанти здійснили черговий ракетний удар по Харкову. Внаслідок потрапляння ракети типу "Іскандер" по Шевченківському району вже відомо про, щонайменше, п'ять постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківської області.

Як зазначає Синєгубов, медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші - амбулаторно.

"Пошкоджені поліклініка, автомобілі, інша цивільна інфраструктура. На місці працюють правоохоронці, аби зафіксувати черговий злочин окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також на місці працюють представники поліції, які, зокрема, документують наслідки влучання російської ракети.

Росія обстрілює Харків

Як повідомлялось раніше, близько 10 години росіяни завдали удару по центральному району Харкова.

Як розповів раніше мер міста Ігор Терехов, ворог влучив по щільній житловій забудові внаслідок чого сталась пожежа.

Раніше повідомлялося, що після опівночі 6 серпня у Харкові пролунала серія вибухів через російський обстріл. Мер казав, що у місті міг бути "приліт".

Варто зауважити, що місто та область систематично страждає через російські обстріли різними типами озброєння.

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