Росіяни обстріляли центр Харкова, влучили по щільній житловій забудові

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Як розповів Терехов, ворог влучив по щільній житловій забудові внаслідок чого сталась пожежа. Інформація щодо руйнувань та жертв наразі уточнюється.

"Будьте обережні - обстріл може продовжуватися", - додав міський голова.

За словами голови Харківському обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, екстрені вже служби виїхали на місце влучання.

Варто додати, що Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) о 9:40 попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Пізніше також заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з східного напрямку.

Фото: повітряна тривога станом на 10:03 (alerts.in.ua)

Постраждала будівля поліклініки

Внаслідок обстрілу, як розповів Терехов, постраждала будівля поліклініки. Інформація щодо поранених та руйнувань й надалі уточнюється.

Під завалами можуть бути люди

За словами Синєгубова, внаслідок удару була пошкоджена цивільна інфраструктура. Станом на зараз звернулися двоє людей із гострою реакцією на стрес.

"Під завалами можуть перебувати люди", - додав він.

Обстріл України у ніч на 6 серпня

У ніч на 6 серпня росіяни атакували Україну:

4-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23;

2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59;

16-ма ударними БпЛА типу Shahed.

До відбиття атаки були залучені мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил. Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 19 повітряних цілей, а саме:

2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

15 ударних БпЛА.

Повітряні цілі були збиті у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.