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Россияне ударили ракетой по Сумскому району, атаковали инфраструктуру

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 6 августа, российские террористы совершили ракетную атаку против Сумского района. Ударили по инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

"Предварительно, без жертв. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеского удара уточняются", - пишет ОВА. 

Гражданских призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. 

Стоит добавить, что в Сумской области воздушную тревогу объявили еще в 11:10. 


Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 15:04 (alerts.in.ua)

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали в 14:40 об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления, а в 15:00 - об управляемой авиационной бомбе (КАБ) в направлении Сум.

Пока другие подробности ситуации не раскрываются.

Обстрелы Украины

В ночь на 6 августа российские террористы применили против Украины: 

  • четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, которые были запущены из Воронежской области; 
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были запущены над акваторией Азовского моря; 
  • 16 ударных БпЛА типа Shahed. 

В целом, противовоздушная оборона (ПВО) Украины, во время защиты, уничтожила 19 объектов, среди которых 15 БпЛА.

Также около 10 утра россияне нанесли удар по центральному району Харькова. Сейчас известно о 8 пострадавших.

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