Россияне ударили ракетой по Сумскому району, атаковали инфраструктуру

Сегодня, 6 августа, российские террористы совершили ракетную атаку против Сумского района. Ударили по инфраструктуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).
"Предварительно, без жертв. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеского удара уточняются", - пишет ОВА.
Гражданских призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Стоит добавить, что в Сумской области воздушную тревогу объявили еще в 11:10.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 15:04 (alerts.in.ua)
Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали в 14:40 об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления, а в 15:00 - об управляемой авиационной бомбе (КАБ) в направлении Сум.
Пока другие подробности ситуации не раскрываются.
В ночь на 6 августа российские террористы применили против Украины:
В целом, противовоздушная оборона (ПВО) Украины, во время защиты, уничтожила 19 объектов, среди которых 15 БпЛА.
Также около 10 утра россияне нанесли удар по центральному району Харькова. Сейчас известно о 8 пострадавших.
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