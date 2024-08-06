Россияне ударили ракетой по Сумскому району, атаковали инфраструктуру

Сегодня, 6 августа, российские террористы совершили ракетную атаку против Сумского района. Ударили по инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

"Предварительно, без жертв. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеского удара уточняются", - пишет ОВА.

Гражданских призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Стоит добавить, что в Сумской области воздушную тревогу объявили еще в 11:10.



Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 15:04 (alerts.in.ua)

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали в 14:40 об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления, а в 15:00 - об управляемой авиационной бомбе (КАБ) в направлении Сум.

Пока другие подробности ситуации не раскрываются.

Обстрелы Украины

В ночь на 6 августа российские террористы применили против Украины:

четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, которые были запущены из Воронежской области;

две управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были запущены над акваторией Азовского моря;

16 ударных БпЛА типа Shahed.

В целом, противовоздушная оборона (ПВО) Украины, во время защиты, уничтожила 19 объектов, среди которых 15 БпЛА.

Также около 10 утра россияне нанесли удар по центральному району Харькова. Сейчас известно о 8 пострадавших.