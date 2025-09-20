Росіяни вдарили ракетою по складу АТБ у Дніпрі

Удар по Дніпру

В ніч на 20 вересня росіяни вдарили по Дніпро. Як відомо, ракета з касетним боєприпасом влучила у житловий будинок.

У Нацполіції зазначили, росіяни били по житловій забудові у спальному районі міста. Внаслідок атаки є загиблий, також три десятки поранених.

За інформацією місцевих ЗМІ, попередньо, окупанти вдарили ракетою Х-101, яка вибухнула у повітрі.

Всього цієї ночі РФ атакувала Україну 40 ракетами та 579 дронами. Під ударом були Миколаїв, Павлоград, Чернігівська, Одеська та Хмельницька області. Детальніше про наслідки нічної атаки - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.