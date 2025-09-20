У Дніпрі вже 30 постраждалих через нічну масовану атаку Росії (відео)

Кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу Дніпра збільшилась до 30 людей, 12 із них у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Голова ОСББ Олег у відео перерахував, яких збитків завдав агресор.

"Пані Ірина ховалась з домашнім улюбленцем в коридорі. Чотирилапий – її втіха. Каже, було страшно, особливо, коли вилітали віконні рами. Аби вийти, жінці довелося вибивати потрощені двері - заклинило замок. Впевнена: ненависний ворог отримає своє за біду, яку приніс", - написав Лисак.

Одна із російських ракет влучила по висотці в Дніпрі. Крім цього, побито ще 40 багатоповерхових будинків.

Нічна масована атака ворога

В ніч на 20 вересня Росія випустила по Україні 579 дронів та 40 ракет, зокрема балістичних. Більшість цілей знешкодили сили ППО, але є і влучання.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу Дніпра та області загинула одна людина. Ворог влучив ракетою у багатоповерхівку.

Атака зачепила також Павлоград. Внаслідок обстрілу пошкоджене одне з підприємств, де спалахнула пожежа.

Також ворог здійснив комбінований удар балістикою та дронами по Миколаєву.

Крім того, окупанти атакували Київщину. Наслідки атаки РФ зафіксовано у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.