Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россияне ударили ракетой по складу АТБ в Днепре

Фото: Россия атаковала склад АТБ в Днепре (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко, Данила Крамаренко

Россия атаковала склад супермаркета АТБ в Днепре в субботу, 20 сентября. Оккупанты ударили ракетой.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник управления по корпоративным коммуникациям корпорации АТБ Сергей Демченко.

По его словам, в результате вражеской атаки возник пожар на складе.

"Одна из ракет во время обстрела Днепра попала в наш склад. Возник пожар, который на сейчас уже ликвидирован, повреждены несколько грузовых авто компании. К счастью, никто из сотрудников не пострадал", - отметил Демченко.

В сети также распространили кадры последствий ракетного удара по складу АТБ в Днепре.

 

Удар по Днепру

В ночь на 20 сентября россияне ударили по Днепру. Как известно, ракета с кассетным боеприпасом попала в жилой дом.

В Нацполиции отметили, россияне били по жилой застройке в спальном районе города. В результате атаки есть погибший, также три десятка раненых.

По информации местных СМИ, предварительно, оккупанты ударили ракетой Х-101, которая взорвалась в воздухе.

Всего этой ночью РФ атаковала Украину 40 ракетами и 579 дронами. Под ударом были Николаев, Павлоград, Черниговская, Одесская и Хмельницкая области. Подробнее о последствиях ночной атаки - узнайте в материале РБК-Украина.

Днепропетровская областьАТБВойна в УкраинеРакетная атака