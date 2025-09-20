Россияне ударили ракетой по складу АТБ в Днепре

Удар по Днепру

В ночь на 20 сентября россияне ударили по Днепру. Как известно, ракета с кассетным боеприпасом попала в жилой дом.

В Нацполиции отметили, россияне били по жилой застройке в спальном районе города. В результате атаки есть погибший, также три десятка раненых.

По информации местных СМИ, предварительно, оккупанты ударили ракетой Х-101, которая взорвалась в воздухе.

Всего этой ночью РФ атаковала Украину 40 ракетами и 579 дронами. Под ударом были Николаев, Павлоград, Черниговская, Одесская и Хмельницкая области. Подробнее о последствиях ночной атаки - узнайте в материале РБК-Украина.