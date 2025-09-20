ua en ru
РФ атакувала Україну 40 ракетами та 579 дронами: скільки збила ППО

Київ, Субота 20 вересня 2025 09:56
РФ атакувала Україну 40 ракетами та 579 дронами: скільки збила ППО Фото: РФ випустили по Україні сотні дронів та десятки ракет (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 20 вересня випустила по Україні 579 дронів та 40 ракет, зокрема балістичних. Більшість цілей знешкодили сили ППО, але є і влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі росіяни випустили:

  • 579 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;
  • 8 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Єйська та Криму;
  • 32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської області.

В ході атаки противник застосува традиційну тактику - одночасний удар по визначених об'єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів. По крилатих ракетах противника відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16.

Сили ППО знешкодили 583 цілі - 552 дронів, 2 балістичні ракети та 29 ракет Х-101.

"Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Наслідки атаки РФ

В ніч на 20 вересня росіяни атакували низку міст України. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинула людина, 26 осіб постраждали.

Також під ударом були Київська, Хмельницька, Одеська області та Миколаїв.

Крім того, відомо про загиблого внаслідок атаки РФ у Хмельницькій області. Більше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

