РФ атакувала Україну 40 ракетами та 579 дронами: скільки збила ППО

Росія в ніч на 20 вересня випустила по Україні 579 дронів та 40 ракет, зокрема балістичних. Більшість цілей знешкодили сили ППО, але є і влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

В ході атаки противник застосува традиційну тактику - одночасний удар по визначених об'єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів. По крилатих ракетах противника відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16.

Наслідки атаки РФ

В ніч на 20 вересня росіяни атакували низку міст України. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинула людина, 26 осіб постраждали.

Також під ударом були Київська, Хмельницька, Одеська області та Миколаїв.

Крім того, відомо про загиблого внаслідок атаки РФ у Хмельницькій області. Більше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.