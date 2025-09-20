У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)

Росіяни в ніч на 20 вересня масовано атакували Дніпро, Миколаїв та інші міста України. Ворог бив ракетами і дронами, внаслідок чого пошкоджено будинки та іншу інфраструктуру.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічний удар дронами.

Дніпро

Мер Дніпра Борис Філатов поінформував, що через ворожий обстріл він всю ніч не спав, а вже зранку росіяни влучили ракетою в житловий будинок.

"Всю нічь не сплю. П*дари влучили ракетою в житлову багатоповерхівку… Подробиці від військової адміністрації", - написав він о 07:05.

Варто зауважити, що протягом ночі ворог неодноразово намагався атакувати місто дронами. Через це було чути багато серій вибухів.

Станом на ранок у повітряному просторі України було зафіксовано крилаті ракети, які в тому числі, летіли на Дніпро. Місцеві пабліки писали, що після вибухів у місті було багато диму, а також є перебої зі світлом та водою.

Наразі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, Дніпро та область атакували безпілотники та ракети.

"У Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств", - написав він.

Також Лисак додав, що за попередніми даними, внаслідок ворожого терору загинула одна людина, і ще 13 постраждали.

"Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік "важкий", - додав глава ОВА.

Оновлено о 8:50. Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 26 осіб, 14 перебувають у лікарні.

"У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики", - зазначив Лисак.

Фото: наслідки удару по Дніпропетровській області (t.me/dsns_telegram)

Павлоград

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі під атакою дронів і балістики було й місто Павлоград, що на Дніпропетровщині.

Глава ОВА повідомив, що там побито підприємство та виникла пожежа.

Миколаїв та область

Під ранок стало зрозуміло, що ворог здійснив комбінований удар і по Миколаєву. За словами глави ОВА Віталія Кіма, РФ скерувала на місто балістику і дрони.

"Під атакою була промислова інфраструктура, виникли пожежі. Станом на зараз інформація щодо постраждалих відсутня", - повідомив Кім.

Також він поінформував, що наслідки зафіксовано і в області. Зокрема, щодо Баштанського району, росіяни атакували дронами вночі фермерське господарство в Снігурівській громаді. Відомо, що відбулась пожежа складів. Вибуховою хвилею було пошкоджено приватні будинки та два автомобілі.

Фото: ДСНС показала наслідки атаки РФ (t.me/dsns_telegram)

Київська область

Неспокійна ніч була і для Київщини, куди ворог також спрямував дрони та ракети. За словами глави ОВА Миколи Калашника, наслідки атаки РФ зафіксовано у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. Зокрема:

в Бориспільському районі пошкоджено близько 10 гаражних приміщень;

в Обухівському районі внаслідок атаки загорівся приватний житловий будинок;

у Бучанському районі через падіння уламків збитої цілі загорілися 5 легкових автомобілів. Наразі пожежу ліквідовано.

Хмельницька область

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, внаслідок ворожої атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка 1979 року народження.

Ще двоє осіб звернулися до медиків. В області зруйновано 2 будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.

Одеська область

Також під ударом ворога була Одещина. Виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства та зруйновані склади з сільськогосподарською технікою.

Фото: росіяни вдарили по Одеській області (t.me/dsns_telegram)

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.