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Росіяни вдарили ракетами по Одеській області і Кривому Рогу: усі збили сили ППО

Фото: росіяни вдарили ракетами по Одеській області і Кривому Рогу (wikipedia-org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти випустили дві ракети класу "повітря - поверхня" Х-59 по Одеській обасті та одну - по Кривому Рогу. Сили протиповітряної оборони знищили їх усі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

За інформацією ОК "Південь", Одеську область атакували двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря. Так, з кримського напряму росіяни випустили дві ракети Х-59. Обидві цілі ППО знищили у повітрі.

Аналогічний удар окупанти спрямували і по Кривому Рогу. Винищувач випустив ракету з напрямку Мелітополя, вона також була знищена силами ППО.

Нагадаємо, сьогодні жителі Одеси повідомляли про серію вибухів.

Вчора окупанти знову атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе. Проте сили ППО відбили усі атаки загарбників.

Також 26 вересня росіяни атакували ракетами Кривий Ріг та пошкодили інфраструктуру аеропорту.

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