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Сили ППО збили три іранські дрони над Одеською областю

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Одеська область, Понеділок 26 вересня 2022 23:38
Сили ППО збили три іранські дрони над Одеською областю Фото: сили ППО збили три іранські дрони над Одеською областю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти знову атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе. Усі атаки були відбиті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

За даними ОК, іранські дрони збили сили ППО України.

Російські військові цілилися на Одещині дронами-камікадзе. Усі три знищили сили протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Сили ППО збили три іранські дрони над Одеською областю

Оновлено 23:46

За добу зенітно-ракетні війська Повітряного командування "Південь" знищили чотири дрони-камікадзе Shahed-136 над Одеською областю.

Нагадаємо, ввечері 26 вересня в Одесі пролунало кілька вибухів. Повідомлялося, що повітряну тривогу не було оголошено.

Минулої ночі окупанти атакували Одеську область трьома дронами-камікадзе. Один із них вдалося збити силам ППО. Двоє інших потрапили в об'єкт військової інфраструктури, виникла масштабна пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів.

25 вересня Одесу також атакували дрони-камікадзе. Тричі окупанти потрапили до адмінбудівлі в центрі міста.

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