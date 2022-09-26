Сили ППО збили три іранські дрони над Одеською областю
Російські окупанти знову атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе. Усі атаки були відбиті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
За даними ОК, іранські дрони збили сили ППО України.
Російські військові цілилися на Одещині дронами-камікадзе. Усі три знищили сили протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
Оновлено 23:46
За добу зенітно-ракетні війська Повітряного командування "Південь" знищили чотири дрони-камікадзе Shahed-136 над Одеською областю.
Нагадаємо, ввечері 26 вересня в Одесі пролунало кілька вибухів. Повідомлялося, що повітряну тривогу не було оголошено.
Минулої ночі окупанти атакували Одеську область трьома дронами-камікадзе. Один із них вдалося збити силам ППО. Двоє інших потрапили в об'єкт військової інфраструктури, виникла масштабна пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів.
25 вересня Одесу також атакували дрони-камікадзе. Тричі окупанти потрапили до адмінбудівлі в центрі міста.
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