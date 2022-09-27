В Одесі пролунали вибухи під час тривоги

В Одесі прогриміли два вибухи у вівторок, 27 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Думську ".

Повідомляється, що вибухи було чутно на півночі міста.

Зазначимо, що в Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Громадяни мають негайно піти в укриття, а якщо такої можливості немає - дотримуватися правила "двох стін".

Оновлено від 20:53

У місті пролунали ще два вибухи.

Оновлено від 21:00

За інформацією "Думської", Одесу атакували кілька російських ракет та дронів-камікадзе Shahed-136. Частину (або всі) безпілотники збила українська система ППО.

Інформації про жертв і постраждалих наразі немає.