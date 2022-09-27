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В Одесі пролунали вибухи під час тривоги

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Одеса, Вівторок 27 вересня 2022 20:40
В Одесі пролунали вибухи під час тривоги Ілюстративне фото: в Одесі пролунали вибухи під час тривоги (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одесі прогриміли два вибухи у вівторок, 27 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Повідомляється, що вибухи було чутно на півночі міста.

Зазначимо, що в Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Громадяни мають негайно піти в укриття, а якщо такої можливості немає - дотримуватися правила "двох стін".

Оновлено від 20:53

У місті пролунали ще два вибухи.

Оновлено від 21:00

За інформацією "Думської", Одесу атакували кілька російських ракет та дронів-камікадзе Shahed-136. Частину (або всі) безпілотники збила українська система ППО.

Інформації про жертв і постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, вчора в Одесі пролунало кілька вибухів.

Повідомлялося, що росіяни знову атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе. Проте сили ППО відбили усі атаки загарбників.

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