В Одесі пролунали вибухи під час тривоги
В Одесі прогриміли два вибухи у вівторок, 27 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
Повідомляється, що вибухи було чутно на півночі міста.
Зазначимо, що в Одеській області оголошено повітряну тривогу.
Громадяни мають негайно піти в укриття, а якщо такої можливості немає - дотримуватися правила "двох стін".
Оновлено від 20:53
У місті пролунали ще два вибухи.
Оновлено від 21:00
За інформацією "Думської", Одесу атакували кілька російських ракет та дронів-камікадзе Shahed-136. Частину (або всі) безпілотники збила українська система ППО.
Інформації про жертв і постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, вчора в Одесі пролунало кілька вибухів.
Повідомлялося, що росіяни знову атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе. Проте сили ППО відбили усі атаки загарбників.
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