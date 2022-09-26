Окупанти завдали ракетного удару по аеропорту Кривого Рогу

В понеділок, 26 вересня, росіяни атакували Кривий Ріг. Внаслідок ракетного удару була пошкоджена інфраструктура аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Різниченка.

"Ворожа атака на Кривий Ріг. Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту", - заявив очільник області. За його словами, інфраструктура була зруйнована та подальше використання буде неможливим. "Люди під час удару не постраждали", - додав Різниченко.