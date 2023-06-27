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Росіяни вдарили ракетами Х-22 по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі

Ілюстративне фото: росіяни вдарили ракетами Х-22 по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі (facebook.comMNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові 27 червня обстріляли Кременчуцький район Полтавської області ракетами Х-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв", - написав він.

При цьому влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

Вибухи у Кременчуці

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги у Кременчуці було чутно вибухи.

У Повітряних силах повідомили, що загарбники вдарили ракетою Х-22 у напрямку Кременчука. Загалом у повітряному просторі РФ зафіксували щонайменше два літаки, які випустили як мінімум дві ракети.

Роковини обстрілу ТЦ

Рівно рік тому, 27 червня 2022 року, окупанти вдарили по Кременчуку ракетами Х-22. Одна з них влучила у ТЦ "Амстор", друга - у стадіон "Кремінь-Арена".

Через обстріл торгового центру загинуло щонайменше 19 людей, ще 66 постраждали.

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КременчукПолтавская областьракетный удар