У Кременчуці та Сумах пролунали вибухи під час тривоги

У Кременчуці Полтавської області та Сумах пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги 27 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Зазначимо, що під час повідомлення про вибухи повітряна тривога охопила більше ніж половину областей України.

Проте станом на 12:07 було оголошено про відбій ракетної небезпеки по всіх областях.

Раніше у Повітряних силах повідомили про пуски крилатих ракет з російських літаків бомбардувальників Ту-22м3.

Трагічна дата

Зазначимо, що рівно рік тому, 27 червня 2022 року, російські окупанти обстріляли Кременчук ракетами Х-22. Одна ракета влучила у торговельний центр "Амстор", де перебувало близько тисячі людей, а друга - у стадіон "Кремінь-Арена". Через обстріл ТЦ загинуло щонайменше 19 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.