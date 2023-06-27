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Россияне ударили ракетами Х-22 по дачному кооперативу в Кременчугском районе

Иллюстративное фото: россияне ударили ракетами Х-22 по дачному кооперативу в Кременчугском районе (facebook.comMNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные 27 июня обстреляли Кременчугский район Полтавской области ракетами Х-22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Есть попадание в Кременчугском районе в дачный кооператив. Предварительно без жертв", - написал он.

При этом попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

Взрывы в Кременчуге

Во время сегодняшней воздушной тревоги в Кременчуге были слышны взрывы.

В Воздушных силах сообщили, что захватчики ударили ракетой Х-22 в направлении Кременчуга. В целом в воздушном пространстве РФ зафиксировали по меньшей мере два самолета, которые выпустили как минимум две ракеты.

Годовщина обстрела ТЦ

Ровно год назад, 27 июня 2022 года, оккупанты ударили по Кременчугу ракетами Х-22. Одна из них попала в ТЦ "Амстор", вторая - в стадион "Кремень-Арена".

Из-за обстрела торгового центра погибли по меньшей мере 19 человек, еще 66 пострадали.

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КременчугПолтавская областьракетный удар