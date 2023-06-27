У роковини удару по ТЦ росіяни знову вдарили по Кременчуку ракетою Х-22, - Повітряні сили
Російські окупанти вдарили ракетою Х-22 у напрямку Кременчука під час сьогоднішньою повітряної тривоги. Цей обстріл стався у роковини удару по ТЦ "Амстор", коли загинуло 19 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що під час сьогоднішньої повітряної тривоги з російського аеродрому злітали бомбардувальники Ту-22м3, які є носіями ракет Х-22.
Ігнат додав, що у повітряному просторі Росії було помічено щонайменше два літаки. І як мінімум дві ракети було зафіксовано під час цієї атаки.
"Рік тому така ж ракета у Кременчуці влучила, куди сьогодні й полетіла. Власне рік потому знову б'ють цією ж ракетою і знову в напрямку Кременчука", - зазначив він.
За словами речника Повітряних сил, пуски ракет були здійснені приблизно об 11:50. Так, вони зайшли з Сумської області, летіли через Полтавську область і у Кременчуці вже пролунали вибухи.
Наразі Повітряні сили очікують інформацію від військових адміністрацій про те, які саме були наслідки цих вибухів і куди, власне, влучили ракети.
Вибух у Кременчуці
Під час повітряної тривоги у Кременчуці та Сумах повідомляли про вибухи. При цьому більш детальної інформації про ситуацію в містах поки немає.
Обстріл ТЦ у Кременчуці рік тому
27 червня 2022 року росіяни вдарили по Кременчуку ракетами Х-22. Одна ракета влучила у ТЦ "Амстор", де перебувало близько тисячі людей, а друга - у стадіон "Кремінь-Арена".
Через обстріл ТЦ загинуло щонайменше 19 людей, ще 66 постраждали.
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