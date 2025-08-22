Росіяни вдарили по приватному сектору у Краматорську: є поранені

Обстріли Донецької області

Нагадаємо, від початку доби 22 серпня росіяни здійснили серію обстрілів міста Костянтинівка, що призвело до значних руйнувань.Для атаки загарбники використали авіабомби та ударні дрони.

В ніч на 21 серпня російські війська завдали авіаційного удару по Краматорську, скинувши авіабомбу ФАБ-250. Внаслідок атаки відомо про одного пораненого.

Також вдень 20 серпня росіяни завдали ракетних ударів по ринку у Костянтинівці Донецької області. Загинули три людини, ще четверо - поранені.