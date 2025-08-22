Росіяни вдарили по приватному сектору у Краматорську: є поранені

Російські війська вдень 22 серпня завдали ударів по приватному сектору у Краматорську Донецької області. Постраждало троє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Три людини поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорська. Росіяни завдали ударів по приватному сектору - пролунало близько 10 вибухів", - повідомив Філашкін.
За його словами, серед поранених двоє доставлені до травматології у стані середньої важкості, один має легкі поранення.
Також пошкоджено численні будинки. Остаточні наслідки встановлюються.
"На Донеччині вже давно не лишилося безпечних місць! Евакуюйтесь своєчасно!", - наголосив глава ОВА.
Нагадаємо, від початку доби 22 серпня росіяни здійснили серію обстрілів міста Костянтинівка, що призвело до значних руйнувань.Для атаки загарбники використали авіабомби та ударні дрони.
В ніч на 21 серпня російські війська завдали авіаційного удару по Краматорську, скинувши авіабомбу ФАБ-250. Внаслідок атаки відомо про одного пораненого.
Також вдень 20 серпня росіяни завдали ракетних ударів по ринку у Костянтинівці Донецької області. Загинули три людини, ще четверо - поранені.