Россияне ударили по частному сектору в Краматорске: есть раненые

Обстрелы Донецкой области

Напомним, с начала суток 22 августа россияне совершили серию обстрелов города Константиновка, что привело к значительным разрушениям. для атаки захватчики использовали авиабомбы и ударные дроны.

В ночь на 21 августа российские войска нанесли авиационный удар по Краматорску, сбросив авиабомбу ФАБ-250. В результате атаки известно об одном раненом.

Также днем 20 августа россияне нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке Донецкой области. Погибли три человека, еще четверо - ранены.