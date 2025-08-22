RU

Россияне ударили по частному сектору в Краматорске: есть раненые

Фото: россияне ударили по частному сектору в Краматорске (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 22 августа нанесли удары по частному сектору в Краматорске Донецкой области. Пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Три человека ранены в результате сегодняшних обстрелов Краматорска. Россияне нанесли удары по частному сектору - прозвучало около 10 взрывов", - сообщил Филашкин.

По его словам, среди раненых двое доставлены в травматологию в состоянии средней тяжести, один имеет легкие ранения.

Также повреждены многочисленные дома. Окончательные последствия устанавливаются.

"В Донецкой области уже давно не осталось безопасных мест! Эвакуируйтесь своевременно!", - подчеркнул глава ОВА.

 

Обстрелы Донецкой области

Напомним, с начала суток 22 августа россияне совершили серию обстрелов города Константиновка, что привело к значительным разрушениям. для атаки захватчики использовали авиабомбы и ударные дроны.

В ночь на 21 августа российские войска нанесли авиационный удар по Краматорску, сбросив авиабомбу ФАБ-250. В результате атаки известно об одном раненом.

Также днем 20 августа россияне нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке Донецкой области. Погибли три человека, еще четверо - ранены.

