ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ вдарила ракетами по ринку в Костянтинівці: є руйнування, загиблі та поранені

Костянтинівка, Донецька область, Середа 20 серпня 2025 16:40
UA EN RU
РФ вдарила ракетами по ринку в Костянтинівці: є руйнування, загиблі та поранені Фото: росіяни вдарили ракетами по ринку в Костянтинівці (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень 20 серпня завдали ракетних ударів по ринку у Костянтинівці Донецької області. Загинули три людини, ще четверо - поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Щонайменше 3 людини загинули та 4 поранені внаслідок ударів по Костянтинівці. Росіяни запустили по місту 8 ракет зі "Смерчів" - свідомо цілили по ринку", - повідомив Філашкін.

Також пошкоджено 15 торгових павільйонів, 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, крамниця, 2 автівки та лінію електропередач.

"Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Росіяни навмисне б'ють так, щоб убити та покалічити якнайбільше цивільних. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!", - зазначив глава ОВА.

Фото: наслідки ракетної атаки по Костянтинівці (t.me/VadymFilashkin)

Обстріли Костянтинівки

Нагадаємо, у вівторок, 19 серпня, окупанти завдали одразу два потужні авіаудари по місту Костянтинівка Донецької області. Один із них прийшовся просто у під’їзд житлового будинку, під завалами шукають людей.

Також 9 липня ворог завдав авіаудару по Костянтинівці. Жертвами атаки стали троє людей, ще одну особу поранено. Снаряд зруйнував одноповерхову адмінбудівлю. Під завалами загинули двоє чоловіків, їхні тіла рятувальники дістали під час розбору понад 20 тонн уламків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Константиновка Війна в Україні Ракетний удар Ракетна атака
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"