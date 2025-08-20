РФ вдарила ракетами по ринку в Костянтинівці: є руйнування, загиблі та поранені

Російські війська вдень 20 серпня завдали ракетних ударів по ринку у Костянтинівці Донецької області. Загинули три людини, ще четверо - поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Росіяни навмисне б'ють так, щоб убити та покалічити якнайбільше цивільних. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!", - зазначив глава ОВА.

"Щонайменше 3 людини загинули та 4 поранені внаслідок ударів по Костянтинівці. Росіяни запустили по місту 8 ракет зі "Смерчів" - свідомо цілили по ринку", - повідомив Філашкін.

Обстріли Костянтинівки

Нагадаємо, у вівторок, 19 серпня, окупанти завдали одразу два потужні авіаудари по місту Костянтинівка Донецької області. Один із них прийшовся просто у під’їзд житлового будинку, під завалами шукають людей.

Також 9 липня ворог завдав авіаудару по Костянтинівці. Жертвами атаки стали троє людей, ще одну особу поранено. Снаряд зруйнував одноповерхову адмінбудівлю. Під завалами загинули двоє чоловіків, їхні тіла рятувальники дістали під час розбору понад 20 тонн уламків.