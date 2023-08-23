Росіяни вдарили по зерносховищах в Одеській області

Зазначається, що загарбники били дронами із східного узбережжя Азовського моря.

Сили ППО знищили 9 дронів типу Shahed-136/131, але є й влучання.

"Ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї. В складських приміщеннях сталося займання, пожежу оперативно локалізовано. Вогнеборці продовжують роботу", - сказано у повідомленні.

Серед цивільного населення постраждалих нема.

Обстріли зернової інфраструктури

Після того як Росія вийшла з "зернової ініціативи" вона активно обстрілює українські порти та зернову інфраструктуру.

Так, 16 серпня росіяни вкотре атакували південь України за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Сили ППО збили над Одеською та Миколаївською областю 13 ворожих безпілотників. Але там були і влучання.

Зокрема, один з дронів ударив по порту "Рені", внаслідок чого там почалася пожежа та були пошкодження.

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