UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили по зерносховищах в Одеській області

Фото: росіяни вдарили по зерносховищах в Одеській області (t.me/odesacityofficial)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові вночі вдарили безпілотниками по зерносховищах та виробничо-перевантажувальному комплексу в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

Зазначається, що загарбники били дронами із східного узбережжя Азовського моря.

Сили ППО знищили 9 дронів типу Shahed-136/131, але є й влучання.

 

"Ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї. В складських приміщеннях сталося займання, пожежу оперативно локалізовано. Вогнеборці продовжують роботу", - сказано у повідомленні.

Серед цивільного населення постраждалих нема.

Обстріли зернової інфраструктури

Після того як Росія вийшла з "зернової ініціативи" вона активно обстрілює українські порти та зернову інфраструктуру.

Так, 16 серпня росіяни вкотре атакували південь України за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Сили ППО збили над Одеською та Миколаївською областю 13 ворожих безпілотників. Але там були і влучання.

Зокрема, один з дронів ударив по порту "Рені", внаслідок чого там почалася пожежа та були пошкодження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесадрони