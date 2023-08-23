Россияне ударили по зернохранилищам в Одесской области

Отмечается, что захватчики били дронами с восточного побережья Азовского моря.

Силы ПВО уничтожили 9 дронов типа Shahed-136/131, но есть и попадания.

"Враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье. В складских помещениях произошло возгорание, пожар оперативно локализован. Пожарные продолжают работу", - сказано в сообщении.

Среди гражданского населения пострадавших нет.

Обстрелы зерновой инфраструктуры

После того как Россия вышла из "зерновой инициативы", она активно обстреливает украинские порты и зерновую инфраструктуру.

Так, 16 августа россияне в очередной раз атаковали юг Украины с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Силы ПВО сбили над Одесской и Николаевской областью 13 вражеских беспилотников. Но там были и попадания.

В частности, один из дронов ударил по порту "Рени", в результате чего там начался пожар и были повреждены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.