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Стало відомо, який український порт вночі атакувала РФ

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Рені, Середа 16 серпня 2023 11:34
Стало відомо, який український порт вночі атакувала РФ Фото: окупанти вночі атакували порт Рені (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталія Юрченко

Порт Рені в Одеській області був атакований Росією в ніч на 16 серпня. Внаслідок атаки дронів є руйнування на території порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

За його словами, внаслідок влучання російського дрона-камікадзе в два металевих склади ангарного типу виникло загоряння двох тракторів. Також спалахнув шрот (агропродукція) у поруч розташованому складі. Пожежа охопила 10 квадратних метрів.

На щастя, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Тим часом мер міста Рені Ігор Плєхов у коментарі місцевим ЗМІ повідомив, що постраждала будівля старого елеватора, частина силосів та складів для зберігання зернових трьох портових операторів. Зруйновано новий склад під зерно, який був уже майже добудований одним із місцевих підприємців. Днями його повинні були ввести в експлуатацію.

"Критичних загорянь не було, у порту працює МНС. Пошкоджень житлових будинків у місті немає", - сказав він.

Варто зазначити, що морський торговий порт Рені розташований на лівому березі річки Дунай, поблизу кордону з Румунією. Цей порт є важливим транспортним вузлом, там працює не лише річковий, але морський, автомобільний та залізничний транспорт.

Нічна атака дронів

В ніч на 16 серпня Росія вчергове цинічно атакувала південь України дронами-камікадзе. Сили ППО збили 13 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей.

Головною ціллю окупантів знову були порти. Спочатку повідомлялося, що загарбники атакували один з портів на Дунаї в Одеській області. Як відомо, дрони вдарили по порту Рені.

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