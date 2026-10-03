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Россияне ударили по Северному мосту в Киеве: повреждено полотно, движение перекрыто

07:05 03.10.2026 Сб
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россияне ударили по Северному мосту в Киеве: повреждено полотно, движение перекрыто Фото: удар по мосту произошел утром, 3 октября (Getty Images)
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Утром 3 октября россияне ударили по Северному мосту в Киеве. Перед этим в столице раздались взрывы на фоне угрозы ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Около 06:38 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов, и вскоре в городе раздались взрывы. Приблизительно в 06:56 стало известно о попадании в Северный мост.

На место следуют экстренные службы. Последствия удара выясняются.

Обновлено 7:20

Из-за перекрытия Северного моста с задержками курсируют автобусы №21, 73, 101, 114 и троллейбусы №29, 30, 31, 47, сообщили в "Киевпасстрансе".

Обновлено 7:40

Виталий Кличко сообщил, что в результате удара на Северном мосту повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли.

В последние дни россияне систематически бьют по киевским мостам. Первый удар Южный мост получил 1 октября, когда его атаковали двумя дронами. Вечером того же дня удар повредил сопротивление, дорожное полотно и защитное ограждение метрополитена.

Ночью 2 октября враг повторно ударил по Южному мосту, а днем атаковал его снова.

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