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Росіяни вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині

12:32 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині (naftogaz.com)

Вночі 11 листопада російські війська завдали удару реактивними дронами по об'єкту "Групи Нафтогаз" у Дніропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Як повідомляється, внаслідок атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа. У результаті обстрілу пошкоджено обладнання.

"Під час атаки працівники перебували в укриттях. Ніхто з працівників не постраждав. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце. Дякую їм за швидку та професійну роботу", - зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Наразі фахівці оцінюють пошкодження. Компанія координує подальші дії з місцевою владою.

Удари по об'єктах "Нафтогазу"

Нагадаємо, вночі 7 листопада російські війська тричі атакували нафтогазовий об’єкт "Групи Нафтогаз" у центральній частині України.

Вранці 21 жовтня Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Харківській області. Ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику.

А вночі 15 жовтня росіяни атакували газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Полтавській області.

Також російські війська вночі 12 жовтня атакували газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" в Харківській області. Внаслідок удару виникла пожежа та було пошкоджено критичне обладнання.

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Нафтогаз УкраїниДніпропетровська областьВійна в Україні