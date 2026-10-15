Фото: росіяни вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Полтавщині (naftogaz.com)

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Росія вночі 15 жовтня атакувала газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Внаслідок удару ворожого дрона пошкоджено технологічне обладнання, на об’єкті виникла пожежа. Роботу призупинено. "Співробітники в момент атаки перебували в укритті, ніхто з персоналу не постраждав. На місці триває оцінка наслідків та масштабів руйнувань,

- зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.