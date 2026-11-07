Росіяни тричі атакували об'єкт "Нафтогазу" у центральній частині України

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Вночі 7 листопада російські війська тричі атакували нафтогазовий об’єкт "Групи Нафтогаз" у центральній частині України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Внаслідок атаки пошкоджено обладнання. На об’єкті стався вибух і виникла масштабна пожежа. "Ніхто з працівників не постраждав, персонал вчасно евакуювали. Дякую рятувальникам ДСНС та працівникам "Нафтогазу" за оперативну реакцію", - зазначив в. о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко. Наразі триває оцінка наслідків атаки.