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Росіяни тричі атакували об'єкт "Нафтогазу" у центральній частині України

12:01 07.11.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Росіяни тричі атакували об'єкт "Нафтогазу" у центральній частині України Ілюстративне фото: росіяни тричі атакували об'єкт "Нафтогазу" у центральній частині України (naftogaz.com)
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Вночі 7 листопада російські війська тричі атакували нафтогазовий об’єкт "Групи Нафтогаз" у центральній частині України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Внаслідок атаки пошкоджено обладнання. На об’єкті стався вибух і виникла масштабна пожежа.

"Ніхто з працівників не постраждав, персонал вчасно евакуювали. Дякую рятувальникам ДСНС та працівникам "Нафтогазу" за оперативну реакцію", - зазначив в. о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Наразі триває оцінка наслідків атаки.

Удари по об'єктах "Нафтогазу"

Нагадаємо, вранці 21 жовтня Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Харківській області. Ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику.

Вночі 15 жовтня росіяни атакували газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Полтавській області.

Також російські війська вночі 12 жовтня атакували газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" в Харківській області. Внаслідок удару виникла пожежа та було пошкоджено критичне обладнання.

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