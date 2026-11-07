Росіяни тричі атакували об'єкт "Нафтогазу" у центральній частині України
Вночі 7 листопада російські війська тричі атакували нафтогазовий об’єкт "Групи Нафтогаз" у центральній частині України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".
Внаслідок атаки пошкоджено обладнання. На об’єкті стався вибух і виникла масштабна пожежа.
"Ніхто з працівників не постраждав, персонал вчасно евакуювали. Дякую рятувальникам ДСНС та працівникам "Нафтогазу" за оперативну реакцію", - зазначив в. о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.
Наразі триває оцінка наслідків атаки.
Удари по об'єктах "Нафтогазу"
Нагадаємо, вранці 21 жовтня Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Харківській області. Ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику.
Вночі 15 жовтня росіяни атакували газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Полтавській області.
Також російські війська вночі 12 жовтня атакували газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" в Харківській області. Внаслідок удару виникла пожежа та було пошкоджено критичне обладнання.