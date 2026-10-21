Фото: росіяни вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Харківщині (naftogaz.com)

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Росія вранці 21 жовтня атакувала газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Як повідомляється, ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику. Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару. "Росіяни продовжують системно атакувати нафтогазову інфраструктуру. З початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об’єктах "Групи Нафтогаз", що в двічі більше ніж минулого року", - зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.