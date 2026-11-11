RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

Россияне ударили по объекту "Нефтегаза" на Днепропетровщине

12:32 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне ударили по объекту "Нефтегаза" на Днепропетровщине (naftogaz.com)

Ночью 11 ноября российские войска нанесли удар реактивными дронами по объекту "Группы Нафтогаз" в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Как сообщается, в результате атаки на территории предприятия возник масштабный пожар. В результате обстрела повреждено оборудование.

"Во время атаки работники находились в укрытиях. Никто из работников не пострадал. Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место. Спасибо им за скорую и профессиональную работу", - отметил и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

В настоящее время специалисты оценивают повреждения. Компания координирует дальнейшие действия с местными властями.

Удары по объектам "Нефтегаза"

Напомним, ночью 7 ноября российские войска трижды атаковали нефтегазовый объект "Группы Нафтогаз" в центральной части Украины.

Утром 21 октября Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" в Харьковской области. Вражеский дрон попал в одну из установок на производственной площадке.

А ночью 15 октября россияне атаковали газодобывающую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" в Полтавской области.

Также российские войска ночью 12 октября атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нефтегаза" в Харьковской области. В результате удара возник пожар и было повреждено критическое оборудование.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нафтогаз УкраиныДнепропетровская областьВойна в Украине