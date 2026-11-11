Россияне ударили по объекту "Нефтегаза" на Днепропетровщине
Ночью 11 ноября российские войска нанесли удар реактивными дронами по объекту "Группы Нафтогаз" в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
Как сообщается, в результате атаки на территории предприятия возник масштабный пожар. В результате обстрела повреждено оборудование.
"Во время атаки работники находились в укрытиях. Никто из работников не пострадал. Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место. Спасибо им за скорую и профессиональную работу", - отметил и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.
В настоящее время специалисты оценивают повреждения. Компания координирует дальнейшие действия с местными властями.
Удары по объектам "Нефтегаза"
Напомним, ночью 7 ноября российские войска трижды атаковали нефтегазовый объект "Группы Нафтогаз" в центральной части Украины.
Утром 21 октября Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" в Харьковской области. Вражеский дрон попал в одну из установок на производственной площадке.
А ночью 15 октября россияне атаковали газодобывающую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" в Полтавской области.
Также российские войска ночью 12 октября атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нефтегаза" в Харьковской области. В результате удара возник пожар и было повреждено критическое оборудование.