Россияне ударили по объекту "Нефтегаза" на Днепропетровщине

Ночью 11 ноября российские войска нанесли удар реактивными дронами по объекту "Группы Нафтогаз" в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Как сообщается, в результате атаки на территории предприятия возник масштабный пожар. В результате обстрела повреждено оборудование.

"Во время атаки работники находились в укрытиях. Никто из работников не пострадал. Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место. Спасибо им за скорую и профессиональную работу", - отметил и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

В настоящее время специалисты оценивают повреждения. Компания координирует дальнейшие действия с местными властями.