ua en ru
Ср, 30 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Сумах

Суми, Середа 30 липня 2025 14:25
UA EN RU
Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Сумах Фото: РФ вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Сумах (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники у середу, 30 липня, атакували дронами Суми. Був удар по об'єкту критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в. о. мера Сум Артема Кобзаря в Telegram.

За його словами, сьогодні у Сумах було чути два вибухи. Перший з них - "прильот" дрона по об'єкту критичної інфраструктури. Міський голова зазначив, що обійшлося без постраждалих та жертв.

Другий вибух - це удар безпілотника в центральну частину міста по нежитловому приміщенню.

Внаслідок другої атаки на Суми дві людини були поранені.

Обстріл України

В ніч на 30 липня росіяни випустили по Україні 78 дронів з трьох напрямків. Зокрема, окупанти застосували до 8 реактивних БпЛА на північному напрямку.

Зафіксовано влучання 27 дронів у семи локаціях, падіння збитих (уламки) - на двох локаціях.

Цієї ночі ворог атакував дронами Харків, а також Павлоград. У місті пошкоджено вокзал, колії та контактну мережу.

Вдень окупанти обстріляли передмістя Харкова, спалахнула пожежа, є поранені

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні Атака дронів
Новини
ПриватБанк виграв у Лондоні суд проти Коломойського і Боголюбова
ПриватБанк виграв у Лондоні суд проти Коломойського і Боголюбова
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині