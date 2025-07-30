Ворог обстріляв передмістя Харкова: на місці влучання спалахнула пожежа, є поранені
Російські війська сьогодні вдень, 30 липня, обстріляли передмістя Харкова. На місці влучання виникла пожежа, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Ворог завдав удару по території Харківського району. Внаслідок російського обстрілу в с. Васищеве спалахнула пожежа", - зазначив Синєгубов.
За його словами, наразі відомо про 3 постраждалих. Тип зброї та інші деталі уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби.
Обстріли Харкова
Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків дронами, ракетами та авіабомбами.
Так, в ніч на 30 липня Харків опинився під атакою ворожих дронів. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі та відомо про пожежу.
Окрім того, в ніч на 20 липня ворог здійснив комбіновану атаку по місту. За три години було понад 20 ударів - балістикою, боргами та керованими авіабомбами.
Причому РФ вдарила по рятувальниках, через що були постраждалі. Крім того, в результаті тієї атаки були пошкоджені житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги і контактна мережа. Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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