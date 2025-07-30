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Ворог обстріляв передмістя Харкова: на місці влучання спалахнула пожежа, є поранені

Середа 30 липня 2025 13:00
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Ворог обстріляв передмістя Харкова: на місці влучання спалахнула пожежа, є поранені Фото: ворог обстріляв передмістя Харкова (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вдень, 30 липня, обстріляли передмістя Харкова. На місці влучання виникла пожежа, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог завдав удару по території Харківського району. Внаслідок російського обстрілу в с. Васищеве спалахнула пожежа", - зазначив Синєгубов.

За його словами, наразі відомо про 3 постраждалих. Тип зброї та інші деталі уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків дронами, ракетами та авіабомбами.

Так, в ніч на 30 липня Харків опинився під атакою ворожих дронів. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі та відомо про пожежу.

Окрім того, в ніч на 20 липня ворог здійснив комбіновану атаку по місту. За три години було понад 20 ударів - балістикою, боргами та керованими авіабомбами.

Причому РФ вдарила по рятувальниках, через що були постраждалі. Крім того, в результаті тієї атаки були пошкоджені житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги і контактна мережа. Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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