Удар по Павлограду: пошкоджено залізничний вокзал, ряд потягів змінили маршрут

Російські війська сьогодні вночі, 30 липня, пошкодили залізничний вокзал у Павлограді Дніпропетровської області, також постраждала залізнична інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Вночі ворог вкотре атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Постраждалих серед пасажирів або залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести в укриття", - зазначили в УЗ.

Повідомляється, що обстрілами пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу.

"Вранці низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом. Пішли на це з міркувань безпеки та задля можливості оперативно відремонтувати ушкодження", - додали у компанії.

Які потяги змінили маршрути: