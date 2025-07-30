Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Сумах
Российские захватчики в среду, 30 июля, атаковали дронами Сумы. Был удар по объекту критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. мэра Сум Артема Кобзаря в Telegram.
По его словам, сегодня в Сумах было слышно два взрыва. Первый из них - "прилет" дрона по объекту критической инфраструктуры. Городской глава отметил, что обошлось без пострадавших и жертв.
Второй взрыв - это удар беспилотника в центральную часть города по нежилому помещению.
В результате второй атаки на Сумы два человека были ранены.
Обстрел Украины
В ночь на 30 июля россияне выпустили по Украине 78 дронов с трех направлений. В частности, оккупанты применили до 8 реактивных БпЛА на северном направлении.
Зафиксировано попадание 27 дронов в семи локациях, падение сбитых (обломки) - на двух локациях.
Этой ночью враг атаковал дронами Харьков, а также Павлоград. В городе повреждены вокзал, пути и контактная сеть.
Днем оккупанты обстреляли пригород Харькова, вспыхнул пожар, есть раненые
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