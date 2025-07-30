РФ атакувала Україну десятками дронів, зокрема реактивними: є влучання
Армія РФ в ніч на 30 липня випустила по Україні 78 дронів з трьох напрямків. Серед ворожих безпілотників були реактивні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Окупанти випустили 78 ударних дронів та безпілотників-імітаторів з трьох напрямків: Орел, Курськ та Гвардійське у Криму. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Сили ППО знешкодили 51 ворожий безпілотник на півночі та сході країни.
Повітряні сили ЗСУ зазначили, що особливість нічної атаки - застосування ворогом до 8 реактивних БпЛА на північному напрямку.
Зафіксовано влучання 27 дронів у семи локаціях, падіння збитих (уламки) - на двох локаціях.
Наслідки атаки РФ
В ніч на 30 липня російські загарбники атакували дронами Харків. Внаслідок удару горіли автомобілі, автомийка, пошкоджено житлові будинки, об'єкти торгівлі та транспорт. У Харкові є постраждалі внаслідок нічної атаки "Шахедів".
Також під ударом ворога цієї ночі був Павлоград Дніпропетровської області. Було пошкоджене транспортне підприємство, виникло декілька пожеж.
Крім того, у Павлограді пошкоджено вокзал, колії та контактну мережу. Постраждалих серед пасажирів або залізничників немає.
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