РФ атакувала Україну десятками дронів, зокрема реактивними: є влучання

Армія РФ в ніч на 30 липня випустила по Україні 78 дронів з трьох напрямків. Серед ворожих безпілотників були реактивні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Зафіксовано влучання 27 дронів у семи локаціях, падіння збитих (уламки) - на двох локаціях.

Повітряні сили ЗСУ зазначили, що особливість нічної атаки - застосування ворогом до 8 реактивних БпЛА на північному напрямку.

Сили ППО знешкодили 51 ворожий безпілотник на півночі та сході країни.

Окупанти випустили 78 ударних дронів та безпілотників-імітаторів з трьох напрямків: Орел, Курськ та Гвардійське у Криму. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Наслідки атаки РФ

В ніч на 30 липня російські загарбники атакували дронами Харків. Внаслідок удару горіли автомобілі, автомийка, пошкоджено житлові будинки, об'єкти торгівлі та транспорт. У Харкові є постраждалі внаслідок нічної атаки "Шахедів".

Також під ударом ворога цієї ночі був Павлоград Дніпропетровської області. Було пошкоджене транспортне підприємство, виникло декілька пожеж.

Крім того, у Павлограді пошкоджено вокзал, колії та контактну мережу. Постраждалих серед пасажирів або залізничників немає.

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