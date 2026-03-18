UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Одещині, виникла пожежа

08:50 18.03.2026 Ср
2 хв
Що відомо про наслідки ворожої атаки?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Одещині (facebook.com/DSNS)

Російські війська у ніч на 18 березня атакували ударними дронами Одеську область. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури та частину обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

Читайте також: "Шахеди" летіли з шести напрямків, є "прильоти": як ППО відбила нічний удар РФ

"Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури та частина обладнання", - повідомив Кіпер.

За його словами, постраждалих внаслідок атаки немає.

Пожежа, що виникла на місці, оперативно ліквідована рятувальниками. Тривають роботи з усунення наслідків.

Фото: наслідки удару РФ по критичній інфраструктурі на Одещині (t.me/odeskaODA)

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 18 березня Росія влаштувала нову повітряну атаку на Україну, випустивши 147 дронів з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Водночас зафіксовано влучання 15 ударних дронів у 12 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у трьох місцях.

А у ніч на 17 березня російські війська вночі атакували Україну майже двома сотнями дронів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Зокрема, російські війська атакували південь України. В результаті обстрілу пошкоджено портову інфраструктуру, виникли пожежі.

Також ворог атакував Сумську область, під обстрілом було й Запоріжжя. Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора. Під час атаки на роботі перебували 7 працівників. Четверо отримали контузії, ще троє - порізи голови та тіла.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОдесаВійна в УкраїніАтака дронів