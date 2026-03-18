Россияне ударили по критической инфраструктуре в Одесской области, возник пожар

"Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования", - сообщил Кипер.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

Пожар, возникший на месте, оперативно ликвидирован спасателями. Продолжаются работы по устранению последствий.

Фото: последствия удара РФ по критической инфраструктуре в Одесской области

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 18 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, выпустив 147 дронов с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

В то же время зафиксировано попадание 15 ударных дронов в 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в трех местах.