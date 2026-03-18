Россияне ударили по критической инфраструктуре в Одесской области, возник пожар

Иллюстративное фото: россияне ударили по критической инфраструктуре в Одесской области (facebook.com/DSNS)

Российские войска в ночь на 18 марта атаковали ударными дронами Одесскую область. Поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования.

"Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования", - сообщил Кипер. По его словам, пострадавших в результате атаки нет. Пожар, возникший на месте, оперативно ликвидирован спасателями. Продолжаются работы по устранению последствий. Фото: последствия удара РФ по критической инфраструктуре в Одесской области (t.me/odeskaODA) Обстрелы Украины Напомним, в ночь на 18 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, выпустив 147 дронов с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей. В то же время зафиксировано попадание 15 ударных дронов в 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в трех местах.