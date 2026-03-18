Россияне ударили по критической инфраструктуре в Одесской области, возник пожар
Российские войска в ночь на 18 марта атаковали ударными дронами Одесскую область. Поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования", - сообщил Кипер.
По его словам, пострадавших в результате атаки нет.
Пожар, возникший на месте, оперативно ликвидирован спасателями. Продолжаются работы по устранению последствий.
Фото: последствия удара РФ по критической инфраструктуре в Одесской области (t.me/odeskaODA)
Напомним, в ночь на 18 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, выпустив 147 дронов с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
В то же время зафиксировано попадание 15 ударных дронов в 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в трех местах.
А в ночь на 17 марта российские войска ночью атаковали Украину почти двумя сотнями дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
В частности, российские войска атаковали юг Украины. В результате обстрелов повреждена портовая инфраструктура, возникли пожары.
Также враг атаковал Сумскую область, под обстрелом было и Запорожье. Вражеский удар пришелся возле одного из терминалов логистического оператора. Во время атаки на работе находились 7 работников. Четверо получили контузии, еще трое - порезы головы и тела.